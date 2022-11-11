Пенсионеры — единственная аудитория TikTok с растущим трафиком

Специалисты МегаФона провели исследование, в ходе которого выяснили, что за 10 месяцев 2022 года Пользователи старше 55 лет — единственная аудитория TikTok с растущим трафиком (данные есть в распоряжении «Реального времени»).



С начала текущего года мобильный трафик в сегменте пользователей TikTok старше 55 лет вырос более чем в два раза. В целом, доля аудитории старшего и среднего возраста увеличилась с 23% в январе до 32% в октябре.



А вот активность молодежи, на которую раньше и приходилась львиная доля контента в соцсети, уменьшается. Так, мобильный трафик у пользователей от 14 до 20 лет уменьшился на треть, от 21 до 35 лет—на 45%.

Фото: realnoevremya.ru

Эксперты связывает такое снижение с запретом на загрузку новых видео,который действует с весны. Теперь в TikTok можно смотреть только ранее загруженный повторяющийся контент, который некоторым пользователям пришлось смотреть уже по 3-ему, а то и 4-ому кругу.



Растет мобильный интернет-трафика среди пенсионеров и в других социальных сетях — но, как показывает исследование, его потребление увеличивается во всех возрастных категориях.

В августе Роскомнадзор дал поручение маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest в поисковых системах как нарушающие требования российского законодательства в связи с неудалением платформами противоправной информации.



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Илина Хакимова