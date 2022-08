Роскомнадзор обязал поисковики маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest

Роскомнадзор дал поручение маркировать TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest в поисковых системах как нарушающие требования российского законодательства в связи с неудалением платформами противоправной информации.



Регулятор применил меры понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc, сообщает RT со ссылкой на сообщение ведомства.

Фото: realnoevremya.ru

В августе Роскомнадзор предупреждал, что в России участились случаи рассылки злоумышленниками на адреса электронной почты писем якобы от имени различных государственных организаций.

Маргарита Головатенко