Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе не попал в состав сборной Ганы на чемпионат мира — 2022

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе не попал в окончательный состав сборной Ганы на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Уточняется, что форвард останется в расположении «Рубина» и будет готовиться к оставшимся играм года против «Уфы» и «Нефтехимика».

Готовясь к игре с «Енисеем», которая прошла накануне, Фамейе рассказал, что возможность принять участие в чемпионате мира дает ему сильную мотивацию.

— ...Это очень мотивирует. Если я хочу показать себя, я должен показать себя здесь, в моем клубе. Мне нужно быть в стартовом составе в каждом матче и помогать своей команде, показывать тренеру, чего я стою, — сказал он.

Вчера «Рубин» сыграл вничью с красноярским «Енисеем» (0:0) в матче 18-го тура первенства Первой лиги. Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена».



Фото: pxhere.com

В мае ФИФА опубликовала итоговый список арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата мира — 2022 в Катаре. Среди судей, которые будут судить матчи мундиаля, нет ни одного представителя России. В предварительный список судей на мундиаль входил российский арбитр Сергей Карасев.

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Максим Кокунин