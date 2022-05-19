Российские судьи не попали в итоговый список арбитров на чемпионат мира в Катаре

FIFA опубликовала итоговый список арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата мира — 2022 в Катаре. Среди судей, которые будут судить матчи мундиаля, нет ни одного представителя России. В предварительный список судей на мундиаль входил российский арбитр Сергей Карасев.

Всего на турнире будут работать 36 главных судей, 69 ассистентов и 24 арбитра видеопросмотра VAR. Среди главных арбитров на ЧМ-2022 впервые в истории будут работать судьи-женщины.



Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных турниров из-за событий на Украине. Российская национальная команда должна была сыграть в стыковых играх со сборной Польши за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.

Эрик Добролюбов