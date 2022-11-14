Исследование: за год в Казани зафиксировано увеличение площади новостроек на 2%

В топ-5 городов с максимальным увеличением площади квартир в новостройках вошли Омск (+19%), Ростов-на-Дону (+12%), Киров (+11%), Иркутск (+9%) и Томск (+8%). В Казани зафиксировано увеличение площади новостроек на 2%.

В «Авито Недвижимости» оценили, как за год изменилась средняя площадь квартир на первичном рынке в 33 крупнейших российских городах за период с октября 2021 года по октябрь 2022 года. В ряде городов, согласно данным, объекты на первичном рынке недвижимости за год стали больше.

Средняя площадь квартир в российских новостройках, размещенных на «Авито Недвижимости», в октябре 2022 года составила 47 кв. м. Самые большие объекты расположены в Брянске (62 кв. м), Калининграде (59 кв. м) и Ульяновске (59 кв. м), наиболее компактные — в Сочи (31 кв. м), Санкт-Петербурге (41 кв. м) и Уфе (43 кв. м).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в октябре сообщалось, что спрос на новостройки в России по итогам последних трех месяцев вырос на 1% по сравнению со вторым кварталом этого года.

Больше всего интерес повысился к объектам с четырьмя комнатами и более (+7%), двухкомнатным квартирам и вариантам со свободной планировкой (оба прибавили по 3%). Чуть меньше — к «трешкам» (+2%) и «однушкам» (+0,2%).

Среди 33 крупнейших городов страны больше всего спрос на новостройки на интернет-сервисе вырос в Москве (+25%), Волгограде (+20%), Кирове (18%) и Омске (+17%).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин