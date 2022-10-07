В России растет спрос на новостройки

Спрос на новостройки в России по итогам последних трех месяцев вырос на 1% по сравнению со вторым кварталом этого года, таковы результаты показателей на «Авито Недвижимости».

Больше всего интерес повысился к объектам с четырьмя комнатами и более (+7%), двухкомнатным квартирам и вариантам со свободной планировкой (оба прибавили по 3%). Чуть меньше — к «трешкам» (+2%) и «однушкам» (+0,2%).

Среди 33 крупнейших городов страны больше всего спрос на новостройки на интернет-сервисе вырос в Москве (+25%), Волгограде (+20%), Кирове (18%) и Омске (+17%).

— За год структура спроса на новостройки изменилась в пользу квартир большего формата. <...> Россияне стали чаще покупать квартиры для собственного проживания, а не в качестве инвестиционного актива, — прокомментировал ситуацию Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

С июля по сентябрь 2022 года средняя стоимость квартир в российских новостройках на площадке упала на 2%: «трешки» подешевели на 5%, «однушки» — на 4%, «двушки» — на 3%, студии — на 2%. Доступнее всего объекты стали в Ульяновске, Калининграде, Новосибирске (квартиры подешевели на 7% в каждом из трех городов), Ярославле (-6%), Уфе и Нижнем Новгороде (-4% в обоих). Но, несмотря на тенденцию к падению цены, новостройки в Казани подешевели лишь на 0,4%.



Фото: realnoevremya.ru

В топ-5 городов по снижению стоимости квадратного метра на новостройки за этот период вошли Нижний Новгород (-7% за кв. м), Ростов-на-Дону и Калининград (в обоих городах цена за кв. м снизилась на 6%), Рязань и Ульяновск (-2% в обоих).

Казань по уровню цен на жилую недвижимость занимает примерно 15-е место в России. Об этом сообщил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев на форуме «100% Татарстан».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова