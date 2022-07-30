«Известия»: Госдума осенью рассмотрит законопроект о выплате 13-й пенсии
Законопроект о выплате 13-й пенсии пенсионерам поступил в Госдуму, его планируют рассмотреть осенью этого года, информируют «Известия».
Согласно законопроекту, ежегодные выплаты пенсионерам будут предоставлять в декабре. Предусматривается увеличение вдвое выплаты к страховой пенсии для граждан, достигших 70-летнего возраста.
По предварительным оценкам, на реализацию идеи потребуется 654,8 млрд рублей из федерального бюджета.
В июле правительство России выделило дополнительные 10 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров в регионах. На доплаты смогут рассчитывать более 1 млн неработающих пенсионеров. Социальные доплаты к пенсии выплатят гражданам с доходом на уровне ниже прожиточного минимума.
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