Папа римский, обращаясь к верующим, процитировал Достоевского

Фото: wikimedia.org / Casa Rosada

Папа римский Франциск, обращаясь к верующим, вспомнил творчество великого русского писателя Федора Достоевского. Он процитировал отрывок из романа «Братья Карамазовы».

— Достоевский писал: «Не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле», — сказал римский понтифик. По его словам, что Федор Достоевский «до сих пор вдохновляет нас на христианство».

Напомним, папа римский Франциск призвал начать серьезные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В своем обращении он призвал положить конец кровопролитию и сесть за стол переговоров, чтобы начать серьезные мирные переговоры.

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Илина Хакимова