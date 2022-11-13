Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание с членами Совета безопасности

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности страны. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Совещания с Совбезом глава государства проводит регулярно. На прошлой неделе его не было.

Фото: kremlin.ru

Напомним, 19 октября Владимир Путин проводил совещание с членами Совбеза в режиме видеоконференции. На нем рассмотрели вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере, а также урегулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны.

Тогда же президент России подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. На приграничных с Украиной и новыми регионами территориях власти ввели средний уровень реагирования. Такой режим объявлен в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе.



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Максим Кокунин