Сегодня в Татарстане сильный ветер и до +3 градусов

В понедельник, 14 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. В Гидрометцентре республики прогнозируют дождь, переходящий в снег, в том числе мокрый.

Днем в Татарстане ожидается от -2 до +3 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от -1 до +1°С, в Набережных Челнах — от -1 до +3°С.

Также местами возможна кратковременная метель. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и сильном северо-западном ветре порывами до 17—22 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Гидрометцентре Татарстана рассказали, что с 12 по 15 ноября в республике может выпасть месячная норма осадков. В начале этой недели через регион пройдет холодный атмосферный фронт — он попадет под влияние тыловой части уходящего за Урал циклона, а западный ветер сменится северным.

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Татьяна Демина