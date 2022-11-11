В Татарстане за четыре дня может выпасть месячная норма осадков

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане с 12 по 15 ноября может выпасть от половины месячной нормы осадков до нормы. Об этом говорится в докладе-консультации Гидрометцентра республики о существенном ухудшении погоды из-за выхода активного североатлантического циклона на Европейскую территорию России.

По прогнозу синоптиков в ближайшие выходные в Татарстане пройдут дожди, в воскресенье на преобладающей территории — сильные. В субботу ожидается сильный ветер западной четверти — порывы могут достигать 15—18 м/с, а 13 ноября — до 15—20 м/с, местами до 24 м/с. При этом температуры составят от +3 до +8 градусов.

В начале следующей недели через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт, республика попадет под влияние тыловой части уходящего за Урал циклона, а западный ветер сменится северным. «Погода кардинально изменится», — предупреждают в Гидрометцентре республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В понедельник, 14 ноября, ожидается дождь, переходящий в снег, в том числе мокрый. Днем возможны кратковременные метели, на дорогах — гололедица и снежная каша. Температуры опустятся до +3..-2°С.

Во вторник, 15 ноября, прогнозируется небольшой снег и гололедица на дорогах. Синоптики прогнозируют похолодание до -2..-7 градусов.

Изменение погоды будет сопровождаться резкими колебаниями атмосферного давления, предупреждают в Гидрометцентре Татарстана. В субботу и воскресенье оно значительно понизится, а в понедельник — вторник существенно вырастет.

Сегодня в Татарстане облачная погода и небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днем составит +3..+8 градусов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина