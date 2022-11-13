В понедельник в Татарстане ожидается метель и сильный ветер

В Татарстане в понедельник, 14 ноября, ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республики со ссылкой на ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Уже с вечера воскресенья, 13 ноября, на территории региона ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 17-22 м/с. Местами пройдет кратковременная метель.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что на дорогах возможно образование гололедицы.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, сегодня в Татарстане также ожидается сильный западный ветер порывами 17—22 м/с, а в отдельных районах очень сильный ветер 25 м/с. Местами пройдет сильный дождь.

Также в республике пройдут осадки: мокрый снег и дождь, в отдельных районах — метели с существенным ухудшением видимости, гололед, туман, на дорогах гололедица.

Стоит отметить, что в регионе с 12 по 15 ноября может выпасть от половины месячной нормы осадков до нормы.

В начале следующей недели через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт, республика попадет под влияние тыловой части уходящего за Урал циклона, а западный ветер сменится северным. «Погода кардинально изменится», — предупреждают в Гидрометцентре.

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Максим Кокунин