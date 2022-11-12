Татарстанцев предупредили о сильном ветре, дожде и гололедице в воскресенье

В Татарстане в воскресенье, 13 ноября, ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в Гидрометцентре республики.

Уже с вечера субботы, 12 ноября, на территории региона ожидается сильный западный ветер порывами 17—22 м/с, а в отдельных районах очень сильный ветер 25 м/с. Местами пройдет сильный дождь.

Местами в Татарстане пройдут осадки: мокрый снег и дождь, в отдельных районах — метели с существенным ухудшением видимости, гололед, туман, на дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане с 12 по 15 ноября может выпасть от половины месячной нормы осадков до нормы.

В начале следующей недели через Татарстан пройдет холодный атмосферный фронт, республика попадет под влияние тыловой части уходящего за Урал циклона, а западный ветер сменится северным. «Погода кардинально изменится», — предупреждают в Гидрометцентре.



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Маргарита Головатенко