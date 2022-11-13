В Татарстане за год подорожали колбаса и сосиски

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за год выросли цены на сосиски, сардельки, вареную и полукопченую колбасы. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики.

Полукопченая колбаса в Татарстане подорожала на 14,7%. Если на 8 ноября прошлого года средняя цена одного килограмма составлял 429,26 рубля, то к 7 ноября 2022-го она достигла 492,5 рубля.

За это время вареная колбаса в республике подорожала на 7,5%. Согласно данным Татарстанстата, средний ценник на 8 ноября составляет 392,4 рубля за килограмм.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сосиски и сардельки за год стали дороже на 6,9%. Средний ценник вырос с 356,2 до 380,7 рубля за килограмм.

08.11.2021 07.11.2022 Сосиски, сардельки, кг 356,21 380,73 Колбаса полукопченая, кг 429,26 492,51 Колбаса вареная, кг 365,19 392,43

«Реальное время» также подсчитало, что за год, с конца октября 2021-го по начало ноября 2022-го, в Татарстане подорожало мясо — говядина, баранина и свинина. Вместе с этим подешевела курятина — средняя цена уменьшилась на 6%.

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Татьяна Демина