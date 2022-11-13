В Татарстане за год подорожали колбаса и сосиски
В Татарстане за год выросли цены на сосиски, сардельки, вареную и полукопченую колбасы. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики.
Полукопченая колбаса в Татарстане подорожала на 14,7%. Если на 8 ноября прошлого года средняя цена одного килограмма составлял 429,26 рубля, то к 7 ноября 2022-го она достигла 492,5 рубля.
За это время вареная колбаса в республике подорожала на 7,5%. Согласно данным Татарстанстата, средний ценник на 8 ноября составляет 392,4 рубля за килограмм.
Сосиски и сардельки за год стали дороже на 6,9%. Средний ценник вырос с 356,2 до 380,7 рубля за килограмм.
|
08.11.2021
|
07.11.2022
|
Сосиски, сардельки, кг
|
356,21
|
380,73
|
Колбаса полукопченая, кг
|
429,26
|
492,51
|
Колбаса вареная, кг
|
365,19
|
392,43
«Реальное время» также подсчитало, что за год, с конца октября 2021-го по начало ноября 2022-го, в Татарстане подорожало мясо — говядина, баранина и свинина. Вместе с этим подешевела курятина — средняя цена уменьшилась на 6%.
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