Сергей Лавров: США и НАТО пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, милитаризируя его

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите заявил, что США и Североатлантический альянс пытаются освоить Азиатско-Тихоокеанский регион, милитаризируя его. Об этом сообщает ТАСС.

— Это пространство сейчас пытаются освоить США и их союзники, и Североатлантический альянс. Не так давно была выдвинута концепция Индо-Тихоокеанской стратегии. В рамках этих концепций продвигаются форматы, которые не открыты для всех желающих, которые, по сути дела, конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН, и которые предполагают милитаризацию этого региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая, сдерживание российских интересов в АТР, — сказал он.

По его словам, НАТО претендует на то, чтобы играть в АТР ведущую роль.

— НАТО уже не говорит о том, что это сугубо оборонительный альянс. Оборонительным он был, когда существовал Советский Союз и Варшавский договор. С тех пор они свою линию обороны, когда уже ни Варшавского договора нет, ни Советского Союза — непонятно, от кого они оборонялись, — они эту линию обороны передвигали вплотную к нашим границам несколько раз, а теперь объявили на Мадридском саммите летом этого года, что они несут глобальную ответственность и что безопасность Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона неделимы, — отметил министр.

Фото: pixabay.com

В конце прошлого месяца канадский министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что стране необходимо выходить на контакт и налаживать взаимодействие с Россией и Китаем в связи с усилением борьбы за влияние в мире.

— Идет борьба за влияние, поскольку Россия и Китай обращаются в сторону Африки, Азии и Латинской Америки. Нам нужно показывать себя, выходить на контакт и взаимодействовать, — сказала она.

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Максим Кокунин