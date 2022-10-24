Моделирование текстиля: как студенты КФУ одевают мобилизованных

13:02, 24.10.2022 20
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета начала работу мастерская по конструированию и моделированию текстильных изделий. На базе нее студенты, в рамках апробации научных изысканий, занимаются пошивом экипировки для мобилизованных.


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