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ФАС сообщила о случаях существенного превышения стоимости армейской экипировки

20:59, 12.10.2022
ФАС сообщила о случаях существенного превышения стоимости армейской экипировки
Фото: fas.gov.ru

Федеральная антимонопольная служба России выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки. Прокуратура выдала предостережения продавцам.

«Военторг» рекомендовал дочерним хозяйственным обществам реализовывать армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15%, передает ТАСС заявление службы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце сентября ФАС запросила у крупнейших российских маркетплейсов информацию о ценах на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения. На подорожание этих товаров пожаловались граждане. Ведомство заинтересовалось средневзвешенными, максимальными и минимальными отпускными ценами и динамикой объема продаж этих товаров в августе — сентябре 2022 года.

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Татьяна Леухина
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