ФАС сообщила о случаях существенного превышения стоимости армейской экипировки
Федеральная антимонопольная служба России выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки. Прокуратура выдала предостережения продавцам.
«Военторг» рекомендовал дочерним хозяйственным обществам реализовывать армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15%, передает ТАСС заявление службы.
В конце сентября ФАС запросила у крупнейших российских маркетплейсов информацию о ценах на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения. На подорожание этих товаров пожаловались граждане. Ведомство заинтересовалось средневзвешенными, максимальными и минимальными отпускными ценами и динамикой объема продаж этих товаров в августе — сентябре 2022 года.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым