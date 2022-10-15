В России упал спрос на армейские товары

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Семягин

За период с 3 по 8 октября спрос на армейские товары упал примерно на 44% по сравнению с периодом с 26 сентября по 2 октября. При этом цены на данную продукцию не изменились, говорится в материалах онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru.



По сравнению с периодом с 26 сентября по 2 октября упал спрос на бронежилеты (-54%), берцы (-43%), жгуты (-27%), аптечки (-43%), термобелье (-45%), спальники (-55%), тактические перчатки и рюкзаки (-46%, —40%), жгуты турникеты (-45%) и гемостатические бинты (-43%).

Цена на бронежилеты в российских интернет-военторгах и на маркетплейсах составляет 1,5—76 тыс. рублей. Берцы, в зависимости от модели, от 1,4 тыс. до 21 тыс., тактические очки — от 660 рублей до 21,5 тыс., перчатки — от 200 рублей до 16 170 рублей.



Цена приборов ночного видения в зависимости от уровня качества — от 2,3 тыс. до 50 тыс., походного рюкзака от 1 тыс. до 37,8 тыс. Спальник стоит от 1,8 тыс. до 10 тыс., мужское термобелье — от 240 рублей до 21 тыс., а цена тактических аптечек доходит до 1,5 тыс. рублей, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Эксперты подвели итоги исследования и заключили, что цены на экипировку в российских интернет-магазинах и военторгах за прошлую неделю не изменились.

В период с 21 сентября по 5 октября 2022 года аналитики проанализировали средние цены и продажи лапши быстрого приготовления, сухого пайка, консервов и тушенки. Согласно полученным данным, средние цены выросли на все исследуемые категории товаров. Средняя цена лапши быстрого приготовления составляет 58 рублей, сухого пайка — 1 198 рублей. Консервы в среднем стоят 209 рублей, а тушенка — 170 рублей.

Федеральная антимонопольная служба России выявила случаи существенного превышения стоимости армейской экипировки. Прокуратура выдала предостережения продавцам. «Военторг» рекомендовал дочерним хозяйственным обществам реализовывать армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15%.

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Илина Хакимова