82% казанцев считают распродажи уловкой

82% казанцев считают, что распродажи являются уловкой для привлечения внимания. Такой опрос провела ГТРК «Татарстан».

— Как правило цены повышают, и происходят импульсивные покупки. Сначала прибавят на 50 процентов, потом понизят на 30 процентов, — высказывают мнение казанцы.

Фото: pixabay.com

Тех, кто считает, что на распродажах можно выгодно закупиться, сильно меньше. Однако они есть. По исследованиям маркетплейсов, спрос растет с конца октября. Самыми популярными категориями стали электроника и автотовары. По сравнению с аналогичным периодом спрос увеличился на 20%.

По словам маркетологов, выгодная покупка возможна только при условии подхода к процессу с холодной головой.

— Лучше выпишите список, что вы сами хотели бы подарить близким на новый год. И тогда действительно вы сделаете выгодное приобретение и не выбросите деньги на ветер, — объясняет эксперт по маркетингу и цифровизации Андрей Финохин.

Напомним, россияне стали более бережно относиться к собственному бюджету и стараются делать крупные покупки во время сезонных и праздничных скидок. Так, стало известно, что каждый десятый планирует закупаться в периоды распродаж. Больше всего денег россияне планируют потратить в новогодние распродажи (38%), 28% собираются закупаться в «черную пятницу», а 25% — 11.11.

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Елизавета Пуншева