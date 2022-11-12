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Михаил Мурашко: Россия справилась с пандемией

18:08, 12.11.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Михаил Мурашко: Россия справилась с пандемией
Фото: realnoevremya.ru

Пандемия продолжается, но уже можно сказать, что Россия не только сама достойно справилась с ней, но и оказала помощь нуждающимся странам мира, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на G20.

— Российская Федерация не только с достоинством справилась с угрозой, но и оказала помощь нуждающимся странам мира, тем самым сделав существенный вклад в укрепление глобальной архитектуры здравоохранения, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Он отметил, что Россия направила целый ряд миссий в целях оказания помощи в борьбе с COVID-19.

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Маргарита Головатенко
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