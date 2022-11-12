В Кукморе вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

В Кукморском районе прокуратура вынесла приговор 29-летнему жителю села Люга, виновному в смертельном ДТП. Государственное обвинение по уголовному делу поддержала прокуратура района.



Татарстанцу вынесли обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд установил, что 15 июля 2018 года после празднования «Сабантуя» в деревне Зюри Мамадышского района пьяный подсудимый сел за руль Lada Granta и направился в сторону Кукмора. В салоне авто был его друг. На трассе Кукмор — Шемордан водитель превысил скорость и на одном из поворотов не справился с управлением. Итог — съехал в кювет и несколько раз перевернулся. Друг подсудимого получил травмы головы, от которых через несколько дней скончался в больнице.

Кукморский районный суд назначил виновному четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на два года и шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане за январь — октябрь 2022 года зарегистрировали 2 760 ДТП. В них 256 человек погибли, 3 386 получили травмы.



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Маргарита Головатенко