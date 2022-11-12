«КОС-Синтез» одержал победу над «Балтикой»

Фото: пресс-служба СК «Синтез»

Команда «КОС-Синтез» одержала победу над «Балтикой», счет игры — 12-13 (1-3, 5-4, 5-5, 1-1). Мячи у казанцев забросили Латыпов (5), Лазарев (2), Деревянкин (1), Сучков (1), Одинцов (1), Дедович (1), Пронин (1), Ярлыченко (1).



«КОС-Синтез» одержал победу в стартовом периоде со счетом 3-1. После первой половины игры счет 6-7. В третьей четверти соперники забросили в ворота друг друга по пять мячей. 12-11 за одну четверть до конца матча.

В четвертом тайме гол забил Адель Латыпов, который стал самым результативным игроком матча — 13-11 в пользу «КОС-Синтез». Заводчане выстояли, записав в свой актив самую сложную на сегодняшний день победу в новом сезоне.

Фото: пресс-служба СК «Синтез»

Завтра «КОС-Синтез» повторно сыграет с «Балтикой».

Вчера «КОС-Синтез» одержал победу над МК СШОР «Восток-2». Казанцы чувствовали себя уверенно и завершили в свою пользу три из четырех игровых отрезков.



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Маргарита Головатенко