«КОС-Синтез» обыграл «Восток-2»

«КОС-Синтез» одержал победу над МК СШОР «Восток-2», счет игры — 12-3 (5-0, 1-2, 2-0, 4-1). Мячи в составе победителей забросили Комаров (3), Саввин (2), Белянский (2), Ганиев (2), Зигангиров (1), Тазеев (1) и Аухадеев (1).



Ватерпольные выходные в Казани открыл матч шестого тура чемпионата России с участием двух молодежных команд. Казанцы чувствовали себя уверенно и завершили в свою пользу три из четырех игровых отрезков.

Фото: sintez-kazan.ru

Счет в игре открыла первая атака заводчан. Дважды отличился Богдан Комаров. К середине тайма преимущество «КОС-Синтеза» выросло до четырех, а на первый перерыв казанцы ушли при счете 5-0.

Во втором игровом отрезке темп игры несколько спал, хозяева позволили москвичам подсократить отставание, 6-2. После большого перерыва подопечные Евгения Ярощука вновь вернули себе игровую инициативу, были более точными и настойчивыми, 8-2.

Фото: sintez-kazan.ru

Завтра «КОС-Синтез» и «Восток-2» проведут повторный матч шестого тура в Казани.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко