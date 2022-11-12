Рустам Минниханов: поддержка семей военнослужащих — в приоритете

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в доме Правительства республики заявил, что семьи участников специальной военной операции требуют особого внимания.



Он напомнил, что целый ряд мер по материальному обеспечению военнослужащих и поддержке их семей проводится как на уровне страны, так и на уровне республики:

— На этой неделе 7 ноября мы обсудили состояние дел и задачи в этом направлении на совместном заседании республиканского оперативного штаба призывной комиссии по мобилизации. Правительству республики совместно с главами городов и районов необходимо вести работу по поддержке семей военнослужащих в постоянном режиме и определить эту работу как приоритетную, — заявил Минниханов.

Сегодня Минниханов поручил республиканским пенсионному фонду и Минтруда обеспечить своевременное направление пособий семьям с детьми:

— Здесь участвуем и мы, и федеральный бюджет, поэтому своевременно эту работу необходимо проводить.



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Маргарита Головатенко