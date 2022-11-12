Президент Татарстана поручил обеспечить своевременное направление пособий семьям с детьми

Фото: кадр видео/tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил республиканским пенсионному фонду и Минтруда обеспечить своевременное направление пособий семьям с детьми. Об этом он заявил на совещании в Доме правительства РТ.



Президент России Владимир Путин на совещании 8 ноября призвал создать целостную систему поддержки семей с детьми. Главной задачей господдержки он назвал сведение к минимуму угрозы бедности в семьях с детьми. В этом году на ежемесячное пособие для семей с низким доходом, где воспитываются дети от 8 до 15 лет, будет выделено еще 27 млрд рублей.

— Здесь участвуем и мы, и федеральный бюджет, поэтому своевременно эту работу необходимо проводить, — сказал Минниханов.

В Татарстане каждый второй рубль по линии Министерства труда, занятости и социальной защиты республики направлен на поддержку семей с детьми. Об этом рассказала замглавы ведомства Наталья Бутаева. В 2022 году общий объем затрат на меры социальной поддержки семей с детьми по линии ведомства составил 16,5 миллиарда рублей.

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Маргарита Головатенко