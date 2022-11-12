Минздрав поручил регионам сформировать запас лекарств не менее чем на четыре месяца

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российские регионы должны сформировать запас лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.



— Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырех месяцев запаса — лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы, — приводит его слова ТАСС.

Наращивание производства лекарств в России идет опережающими темпами, добавил министр.

Фото: pixabay.com

В сентябре в России выросли цены на лекарственные препараты, которые не относятся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП). В среднем по стране зафиксирован рост цен на 0,9% по сравнению с месяцем ранее.



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Маргарита Головатенко