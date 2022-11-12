Минздрав поручил регионам сформировать запас лекарств не менее чем на четыре месяца
Российские регионы должны сформировать запас лекарственных препаратов не менее чем на четыре месяца, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
— Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь достаточное количество — не менее четырех месяцев запаса — лекарственных препаратов для того, чтобы обеспечивать лечебные процессы, — приводит его слова ТАСС.
Наращивание производства лекарств в России идет опережающими темпами, добавил министр.
В сентябре в России выросли цены на лекарственные препараты, которые не относятся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП). В среднем по стране зафиксирован рост цен на 0,9% по сравнению с месяцем ранее.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым