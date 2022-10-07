В России стоимость лекарств в сентябре выросла на 0,9%

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

В сентябре в России выросли цены на лекарственные препараты, которые не относятся к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП). В среднем по стране зафиксирован рост цен на 0,9% по сравнению с месяцем ранее, сообщает Росстат.



Подорожание отмечается на такие препараты, как эргоферон (4,9%), аципол (2,9%), левомеколь (2,5%), ренгалин, йод (1,9%), метамизол натрия (анальгин отечественный) (1,7%), валерианы экстракт, сульфацетамид, нафазолин, поливитамины, таурин, мирамистин, цитрамон, корвалол — (1—1,6%).

Снижение цен отмечается на канефрон Н (1,7%), синупрет (1,3%), афобазол (0,9%), троксерутин (0,4%).

Фото: realnoevremya.ru

Лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП стали дороже на 0,3%: АЦЦ — на 2%, но-шпа — на 1,7%, глицин — на 1,3%, аспирин отечественный — на 1,2%, ксарелто, аскорбиновая кислота — на 0,9%, фосфоглив, номидес, натрия хлорид, витамин Д3, парацетамол, винпоцетин, фуросемид — на 0,4—0,8%. Цены на гриппферон снизились на 1,4%, смекту — на 0,8%, указали в ведомстве.

В России после трех месяцев дефляции Росстат в сентябре зафиксировал инфляцию на уровне 0,05% в месячном выражении. В годовом исчислении рост цен замедлился до 13,68% с 14,3% в августе.



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Маргарита Головатенко