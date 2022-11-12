В Нижнекамске сократилось количество жалоб на качество воздуха

Фото: пресс-служба НМР

В Нижнекамске сократилось количество жалоб на качество воздуха — за три года их стало в шесть раз меньше, сообщил министр экологии Татарстана Александр Шадриков на выездном совещании Межведомственной рабочей группы по обеспечению экологической безопасности при развитии Нижнекамского промышленного узла.



Если в 2019 году в адрес Минэкологии по вопросу о качестве воздуха поступило более 500 обращений, то в этом году — 72. Однако, как подчеркнул Шадриков, «идеальный KPI — ноль жалоб», поскольку «благополучие населения напрямую зависит от экологической безопасности».

Как и в 2021-м, наибольшее количество обращений было связано с запахом, характерным для сероводорода. Большинство из них поступили в Министерство экологии в периоды неблагоприятных метеоусловий, когда выбросы практически не рассеиваются в воздухе. Это значит, что в указанные дни предприятиями промузла не в полной мере обеспечивается выполнение мероприятий по сокращению выбросов, сказал министр:

— Напомню, сокращение выбросов в эти периоды должно выполняться не по желанию предприятий, а неукоснительно по требованию Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха.

Фото: пресс-служба НМР

За прошедшие 5 лет в охрану окружающей среды в Татарстане вложено 51,8 млрд рублей. Промышленные предприятия тесно сотрудничают с Минэкологии республики, раскрывая данные со своих станций контроля атмосферного воздуха и вложив за 5 лет 20 млрд рублей в природоохранные мероприятия. В то же время местами все еще фиксируются многократные превышения ПДК, а ряд предприятий остается в списках злостных нарушителей природоохранного законодательства. Чем гордятся татарстанские экологи в год тридцатилетия Министерства и над чем им еще предстоит потрудиться — в большом интервью министра экологии и природных ресурсов Татарстана Александра Шадрикова «Реальному времени».

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Маргарита Головатенко