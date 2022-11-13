Эксперты назвали двухфакторную аутентификацию одним из ключевых правил кибергигиены

Двухфакторная аутентификация, надежные пароли, проверка устройств на наличие вирусов и внимательное отношение к личной информации могут помочь защитить данные от утечки, рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.



По его словам, личные данные не следует сообщать, а также хранить в облачных сервисах. Если передача данных необходима, то ее следует защитить надежным паролем. Периодически стоит проверять устройства антивирусом и ставить двухфакторную аутентификацию.

— Злоумышленники, получив пароль от одного сервиса, попробуют применить его для других. Не стоит оставлять пароли, установленные по умолчанию, поскольку злоумышленники сразу их проверяют наряду с паролями на основе даты рождения, имени, фамилии и так далее, — рассказал специалист в беседе с RT.

Фото: realnoevremya.ru

Пресс-секретарь Министерства цифрового развития РФ, связи и массовых коммуникаций Евгений Новиков поддерживал рекомендации Роскачества по защите устройств от хакеров. По его словам, владельцы гаджетов, которые заклеивают камеру и микрофон на своих устройствах, повышают уровень своей защиты от кибермошенников.



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Маргарита Головатенко