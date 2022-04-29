Исследование: 19% татарстанцев столкнулись с задержкой зарплаты в I квартале 2022 года

19% работающих жителей Татарстана столкнулись с задержкой зарплаты в первом квартале 2022 года. Из них 6,4% — в январе, 5,4% — в феврале, 7,1% — в марте. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

Отмечается, что в некоторых профессиональных сферах число опрошенных, которым задержали зарплату, гораздо выше, чем в остальных. Так, в «Искусстве, развлечениях, массмедиа» с задержкой выплат столкнулись 31%, в «Туризме, гостиницах, ресторанах» — 29%, в «Строительстве, недвижимости» — 28%. Реже всего зарплату задерживали госслужащим и специалистам по добыче сырья — 6%.

Также 81% респондентов сообщили, что в этом году их работодатель ни разу не задержал выплату заработной платы. Кроме того, 35% опрошенных рассказали, что в сравнении с началом прошлого года их зарплата увеличилась, у 43% она осталась без изменений. О снижении дохода заявили лишь 22%.

Чаще других об увеличении зарплаты говорят ИТ-специалисты (57%), специалисты по добыче сырья (49%), юристы и маркетологи (по 43%). В свою очередь снижение зарплаты значительнее всего ощущается в автомобильном бизнесе (36%), продажах (34%), сфере гостеприимства и научно-образовательной сфере (30%).

64% работников из Татарстана кроме основной зарплаты периодически получают премии. Чаще всего это ежемесячные (18%), а также годовые (21%). Также 15% рассказали, что у них в компании есть разовые премии за определенную работу и проекты. 12% получают премии раз в квартал, 5% — раз в полгода.

Реже всех премии получают представители автобизнеса (45%), а чаще всех — банковские работники (82%), госслужащие (81%) и специалисты по добыче сырья (80%).

Фото: realnoevremya.ru

Ранее эксперты подсчитали, что в республике более чем у 86% жителей зарплаты ниже расчетных платежей по ипотеке за двухкомнатную квартиру в Казани при текущей процентной ставке. Еще у 66% зарплаты ниже ипотечного платежа за однокомнатную квартиру.

В марте этого года среднее зарплатное предложение в Татарстане составило 45,6 тысячи рублей, что на 2,8 тысячи рублей выше, чем в марте 2021 года. Наиболее высокими зарплаты оказалась в профобласти «Высший менеджмент» — 57,4 тысячи рублей. На втором месте ИТ-сфера — 52,4 тысячи рублей. На третьем маркетинг, реклама, PR — 50,7 тысячи рублей. Замыкает топ сфера строительства и недвижимости — 49,8 тысячи рублей.



Максим Кокунин