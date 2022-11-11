Выпускники школ новых регионов в 2023 году получат аттестаты без экзаменов

Выпускники школ новых регионов России в 2023 году получат аттестаты без экзаменов, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.



— Что касается итоговых оценок и следующего года, мы договорились и с учителями обсудили, что в следующем году аттестаты будут выдаваться на основе текущих школьных оценок, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru

Кравцов сегодня сообщил, что все образовательные учреждения в новых регионах России до 2028 года должны будут перейти на российские стандарты обучения:

— Я уверен, что в течение переходного периода все образовательные учреждения будут приведены в соответствие с российскими стандартами, а они достаточно высокие, выше, чем во многих европейских странах.

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Маргарита Головатенко