В России возможно расширится список обязательных дисциплин комплекса ГТО

Фото: пресс-служба Минспорта Татарстана

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил расширить список обязательных дисциплин комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), сообщают «РИА Новости».

Так, Министерству просвещения и Минспорта РФ совместно с Минздравом поручили представить предложения о включении в школьные учебные программы по занятиям физической культурой, выполнение нормативов ГТО.



— Система ГТО и военно-спортивные мероприятия являются мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта. Президентом перед нами поставлена цель — к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом, — сказал Чернышенко.

Ведомства займутся и подготовкой предложений по проведению в каникулярное время военно-спортивных смены и всероссийских массовых спортивно-патриотических мероприятий.

Фото: kremlin.ru

Минспорту дополнительно поручили заняться проработкой изменений в нормативы ГТО с добавлением к списку обязательных дисциплин метания спортивного снаряда и стрельбы из пневматической винтовки.



— Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины — управление беспилотником — повысит интерес молодежи к комплексу ГТО, сделает их подготовку более комплексной и разносторонней, — заявил Чернышенко.

В Татарстане до конца 2022 года планируют открыть шесть новых центров тестирования ГТО. Сейчас в республике функционируют 55 таких центров, сообщили в пресс-службе Минспорта РТ. Открыть площадки планируется в Альметьевском, Кайбицком, Лениногорском, Рыбно-Слободском, Тетюшском, Верхнеуслонском районах.

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Илина Хакимова