12 ноября в связи с концертом в «Казань Экспо» назначаются дополнительные поезда Казань — Аэропорт
12 ноября в МВЦ «Казань Экспо» состоится концерт, в связи с чем в этот день будут назначены дополнительные пригородные поезда, сообщили в Министерства транспорта Татарстана:
- № 7602 сообщением Казань — Аэропорт отправится со станции Казань в 18.00, прибудет на станцию Аэропорт в 18.20;
- № 7601 сообщением Аэропорт — Казань отправлением из Аэропорта в 21.30, прибудет в Казань в 21.50.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
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Илина ХакимоваОбществоИнфраструктура Татарстан
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