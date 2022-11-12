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12 ноября в связи с концертом в «Казань Экспо» назначаются дополнительные поезда Казань — Аэропорт

01:25, 12.11.2022
12 ноября в связи с концертом в «Казань Экспо» назначаются дополнительные поезда Казань — Аэропорт
Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

12 ноября в МВЦ «Казань Экспо» состоится концерт, в связи с чем в этот день будут назначены дополнительные пригородные поезда, сообщили в Министерства транспорта Татарстана:

  • № 7602 сообщением Казань — Аэропорт отправится со станции Казань в 18.00, прибудет на станцию Аэропорт в 18.20;
  • № 7601 сообщением Аэропорт — Казань отправлением из Аэропорта в 21.30, прибудет в Казань в 21.50.

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

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Илина Хакимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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