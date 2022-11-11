Госдума поддержала инициативу о запрете высадки из транспорта безбилетных инвалидов

Госдума поддержала законопроект в первом чтении о высадке безбилетных инвалидов из общественного транспорта. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сайт Госдумы.

Согласно материалу, закон коснется инвалидов первой группы. На сегодняшний день без билетов или проездной карты их высаживают из общественного транспорта.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в марте депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект о штрафах за высадку из транспорта за безбилетный проезд инвалидов I группы в возрасте до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Согласно документу, изменения предлагается внести в статью 11.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Она предполагает штраф размером 30 тысяч рублей за принудительную высадку из транспорта ребенка в возрасте до 16 лет.

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Елизавета Пуншева