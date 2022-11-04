В конце октября в Татарстане снизились цены на продукты «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в конце октября зафиксировали снижение цен на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Подешевели свежая белокочанная капуста, столовая свекла, картофель, репчатый лук и морковь.

Заметнее всего с 24 по 31 октября в республике снизилась стоимость капусты — на 3,68%, до 16,93 рубля за один килограмм. Картофель за это время подешевел на 3,66%, до 24,8 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Столовая свекла и репчатый лук в Татарстане в конце прошлого месяца стали дешевле на 1,06%. Средние цены составили 24,84 руб./кг и 25,34 руб./кг соответственно.

Незаметно в конце октября подешевела морковь. Средняя цена за неделю опустилась всего на 0,6%, до 23,84 руб./кг.

Напомним, неделей ранее — с 17 по 24 октября — в Татарстане зафиксировали подорожание части продуктов «борщевого набора» — капусты (+3,23%) и столовой свеклы (0,04%). Вместе с этим подешевели картофель, репчатый лук и морковь.

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Татьяна Демина