Посетители музея облили супом картину «Сеятель» Ван Гога — спасло защитное стекло

Овощным супом пытались облить картину «Сеятель» Винсента Ван Гога экоактивисты движения «Последнее поколение». Произведение искусства не пострадало — его спасло защитное стекло, сообщает издание ANSA.

«Сеятель» выставлен в музее Палаццо Бонапарте, где организована выставка Ван Гога. По данным издания, других происшествий не произошло. Детали инцидента и возможные причины также не приводятся.

Винсент Ван Гог написал «Сеятеля» в 1888 году в городе Арле во французском регионе Прованс. Одной из особенностей работы является то, что заходящее солнце образует своеобразный нимб вокруг головы сеятеля.

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Артем Гафаров