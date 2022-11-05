Экоактивисты снова приклеились руками к картинам в музее Прадо

В субботу произошла очередная экоакция — два активиста приклеили свои руки к картинам испанского художника Франсиско Гойи. Это произошло в Национальном музее Прадо в Мадриде, сообщили в в Twitter организации Futuro Vegetal.



Картины — «Маха обнаженная» и «Маха одетая» — на этот раз не пострадали.

— Мы приклеились к «Махам» Гойи в музее Прадо. На прошлой неделе ООН признала невозможность оставаться ниже установленного Парижским соглашением предела повышения средней температуры на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, — написала организация в социальной сети.



Фото: ru.wikipedia.org

В «Твиттере» также поделились видеороликом, в котором как раз показывается, как активисты приклеиваются руками к рамам картин. Также на стене видна черная надпись: «+1,5 градуса».

Напомним, подобный инцидент далеко не первый — экоактивистки природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили знаменитую картину голландского художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона томатным супом. После этого девушки приклеили свои ладони к стене галереи рядом с картиной. А вчера овощным супом пытались облить картину «Сеятель» Винсента Ван Гога экоактивисты движения «Последнее поколение». Произведение искусства не пострадало — его спасло защитное стекло.

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Илина Хакимова