РЖД приостановили погрузку грузов, следующих в Польшу через Белоруссию

РЖД временно приостановили погрузку части грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу. Об этом заявили в компании.

При этом там уточнили, что речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет. Ограничения в адрес Польши действуют с 23 июня и до отмены, передает «Интерфакс».

Фото: wikimedia.org

На прошлой неделе Литовские железные дорогие уведомили Калининград о прекращении транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Тогда под запрет попали от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между российскими регионами и Калининградской областью. Среди них — строительные материалы, цемент, металлы.



Верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вчера заявил, что Европейский союз не желает блокировать трафик между Россией и Калининградской областью.

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Татьяна Леухина