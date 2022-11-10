ЕП одобрил вступление Хорватии в Шенген

Европарламент проголосовал в четверг за вступление Хорватии в Шенгенское пространство, сказано в сообщении ЕП. Решение поддержали 534 депутата, 53 проголосовали против, 25 воздержались.



Окончательно решение по интеграции Хорватии в Шенгенское пространство должен принять единогласно Совет Евросоюза. Совет ЕС ранее подтвердил, что Хорватия выполнила все необходимые для присоединения к Шенгенскому пространству требования.

Фото: pixabay.com

Депутаты ЕП ранее призвали Совет ЕС быстрее одобрить решение по интеграции Болгарии и Румынии в Шенгенское пространство.

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Маргарита Головатенко