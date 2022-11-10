Минобороны России сообщило о переходе войск на подготовленные позиции на левом берегу Днепра
Вооруженные силы России в строгом соответствии с планом осуществляют маневр по переходу на левый берег Днепра, сообщил официальный представитель Минобороны страны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
— На николаево-криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом, — сказал он.
Вчера командующий группировкой российских войск Сергей Суровикин предложил организовать оборону в районе Херсона на левом берегу Днепра и отвести войска с плацдарма на правом. Министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением и сказал приступать к отводу войск с правового берега Днепра у Херсона.
Суровикин охарактеризовал решение об обороне на левом берегу Днепра как непростое, в то же время это должно позволить сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск, отметил он. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.
Он также рассказал, что с августа по октябрь украинская армия потеряла на херсонском направлении более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Вместе с этим потери российских военных в 7-8 раз меньше.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым