Сегодня в Татарстане до +8 градусов и сильный ветер

В пятницу, 11 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода. В Гидрометцентре республики также прогнозируют небольшой дождь и утренний туман.

Максимальная температура воздуха днем составит +3..+8 градусов. В Казани ожидается от +5 до +8°С, а в Набережных Челнах — от +3 до +6°С.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Синоптики также прогнозируют умеренный юго-западный ветер. Днем местами его порывы будут достигать 15 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, до конца недели в республике сохранится аномально теплая погода. Однако уже в начале следующей недели резко похолодает. Температуры опустятся до -7 градусов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина