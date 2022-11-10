В Татарстане проведут мониторинг конкурентной среды на товарных рынках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане планируют провести научно-исследовательскую работу по мониторингу конкурентной среды на товарных рынках, выяснило «Реальное время». Министерство экономики республики готово выделить на нее 1 миллион рублей.

В планах провести мониторинг наличия или отсутствия административных барьеров и оценку состояния конкуренции субъектами предпринимательской деятельности; удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на рынках республики и состоянием ценовой конкуренции; деятельности субъектов естественных монополий и хозяйствующих субъектов, доля участия Татарстана или муниципалитета в которых составляет 50% и более; удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых услуг. Также Минэкономики требуется провести мониторинг цен (с учетом динамики) на товары, входящие в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены.

Поставлена задача опросить не менее 1 тысячи потребителей — по каждому из 44 рынков, на котором осуществляется мониторинг, число опрошенных должно составлять не менее 20% от общего числа респондентов. В исследовании должны принять как минимум 10 субъектов предпринимательской деятельности на каждом анализируемом рынке.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Результаты выполненной работы представляются в Министерство экономики Татарстана в виде аналитического отчета со структурированными выводами и наглядным представлением результатов. Объем — как минимум 200 страниц.

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Татьяна Демина