Рустам Минниханов поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Фото: telegram-канал Рустама Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил сегодня работников МВД с профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел. Глава республике вручил им ключи от новых служебных автомобилей.

— Поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником! Утром традиционно вручили ключи от служебных автомобилей. Спасибо, ребята, за ваш непростой и очень важный труд! Здоровья вам и вашим семьям! — сказано в telegram-канале главы республики.

Фото: telegram-канал Рустама Минниханова

Президент республики отметил, что во все времена МВД по праву считалось ключевым звеном правоохранительной системы России, а сотрудники ведомства всегда были оплотом государственности. Также он подчеркнул, что по итогам прошлого года МВД по Татарстану признано лучшим в России.

— Высокий профессионализм сотрудников позволяет ведомству эффективно обеспечивать безопасность, предотвращать и пресекать правонарушения, раскрывать преступления, — сказал Минниханов.

Глава республики рассказал, что «одним из приоритетных направлений работы остается противодействие распространению экстремизма. Первоочередная задача — вывести из-под удара молодежь». По его словам, «особое внимание следует уделить профилактике правонарушений. Это касается и безопасности дорожного движения. По-прежнему главным критерием оценки работы является доверие граждан», резюмировал Минниханов.

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что в приоритеты их работы входят «борьба с экстремизмом, нарушениями миграционного законодательства, киберпреступностью».

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Илина Хакимова