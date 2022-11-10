В Набережных Челнах пройдут общественные обсуждения концепции развития набережной Табеева

Фото: Официальная группа проекта в соцсети

В Набережных Челнах пройдут общественные обсуждения концепции развития набережной Табеева, жители смогут высказать свое мнение и внести корректировки в проект по благоустройству набережной.

Обсуждения начнутся 10 ноября в 19:00 в молодежном центре «Нур». Архитекторы бюро Heads Group приглашают всех желающих обсудить будущее южной части набережной в районе Чаллы Яр.

Благоустройство набережной Табеева планируется начать в 2023 году по Программе развития общественных пространств Республики Татарстан. Первый этап стартует с косы, прилегающей к пространству с южной стороны. Цель проекта — создать комфортное общественное пространство с доступом к воде, при этом сохранив существующую экосистему.

Фото: официальная группа проекта в соцсетях

На обсуждениях архитекторы покажут концепцию первой очереди благоустройства и расскажут про функциональные зоны на территории 15 гектаров, а также выслушают мнения и предложения жителей. Для них особенно важно услышать истории челнинцев про набережную и познакомиться с ее постоянными посетителями. После завершения встречи архитекторы, выслушав горожан, внесут изменения в проект, а позже приступят к разработке обновленного варианта.

Летом 2022 года в Казани состоялись общественные обсуждения проекта постановления «Об утверждении проекта планировки территории «Экорайон». Один из его участников предложил отклонить документ, так как посчитал, что его следует разработать после уточнения трасс линейных объектов (дорога от ул. Несмелова до трассы М-7 «Волга») и реконструкции Горьковского шоссе. Однако власти пришли к выводу, что учитывать это предложение нецелесообразно — в проекте планировки «Экорайона» учтены материалы в части размещения трассы и коридора дороги от ул. Несмелова до М-7.

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Илина Хакимова