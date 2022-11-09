В Татарстане с начала года восстановили в правах около 300 дольщиков трех проблемных объектов

С начала года в Татарстане восстановили в правах порядка 300 дольщиков трех проблемных объектов, сообщили в Фонде поддержки дольщиков республики.



При содействии Фонда развития территорий в Казани достроили ЖК «Мелодия» на ул. Габишева, по республиканской программе поддержки дольщиков достроили ЖК «Жардин». Участникам строительства ЖК «Поколение» на ул. А. Кутуя выплатили компенсации.

В Едином реестре проблемных объектов по Татарстану остались четыре объекта, из которых проблемными фактически являются два: это первая и вторая очереди подземного паркинга в доме №1 ЖК «МЧС». Права 181 покупателя машино-мест хотят восстановить по республиканской программе поддержки.

По двум объектам ЕРПО — блокам А и Б дома №23 на пр. Вахитова в Нижнекамске ведут работу по исключению их из реестра в связи с отсутствием физических лиц, заключивших договоры долевого участия по жилым помещениям, то есть обманутых дольщиков.

Дополнительно ФПД по республиканской программе ведет работу по строительству двух компенсационных домов для пострадавших граждан ЖК «Золотая середина». После завершения строительства домов более 300 дольщиков восстановят в правах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще 10 тысяч обманутых дольщиков строительства жилья восстановили в правах в период с 1 июля по 30 сентября текущего года. За 3 месяца достроили более 117 тысяч «квадратов» жилья. Более 2,4 тысячи дольщиков смогут получить квартиры в объектах, достроенных ФРТ и региональными фондами.

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Маргарита Головатенко