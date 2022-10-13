Хуснуллин: еще 10 тысяч российских дольщиков восстановили в правах за третий квартал 2022 года

Еще 10 тысяч обманутых дольщиков строительства жилья восстановили в правах в период с 1 июля по 30 сентября текущего года. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.



За три месяца достроили более 117 тысяч «квадратов» жилья. Более 2,4 тысячи дольщиков смогут получить квартиры в объектах, достроенных ФРТ и региональными фондами.



— Еще в двух регионах — Кемеровской области и Республике Татарстан — с вводом жилых домов полностью завершилась реализация всех решений наблюдательного совета, — рассказал главный управляющий директор ФРТ Константин Тимофеев.

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

За III квартал 4 тысячи дольщиков проблемных объектов получили денежные компенсации от ФРТ, общая сумма которых составляет 14,6 млрд рублей. Кроме того, своими силами субъекты восстановили в правах 3,7 тысячи дольщиков, передает «Интерфакс».

В сентябре казанский ЖК «Поколение» на улице Аделя Кутуя исключили из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) по Татарстану в связи с выплатой компенсаций 86 участникам строительства ООО «ИСТ».

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Татьяна Леухина