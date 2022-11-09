Недельная инфляция в России замедлилась до 0,01%

Недельная инфляция в России резко замедлилась до 0,01% после 0,07% неделей ранее. С начала года потребительские цены выросли на 10,67%, сообщает Росстат.



Индекс потребительских цен составил 100,01%, с начала ноября — 100,01%, с начала года — 110,67%. Замедлился прирост цен на плодоовощную продукцию — на неделе 1 по 7 ноября она подорожала на 1,3% после удорожания на 1,7% на предыдущей неделе.

Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 18 наименованиям.

Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин вчера заявил, что доходы граждан должны расти темпами выше инфляции, важный показатель — динамика реальных, а не номинальных зарплат. За 8 месяцев этого года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%, сказал президент и отметил, что «это мало что значит для рядового гражданина».



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Маргарита Головатенко