Недельная инфляция в России замедлилась до 0,01%
Недельная инфляция в России резко замедлилась до 0,01% после 0,07% неделей ранее. С начала года потребительские цены выросли на 10,67%, сообщает Росстат.
Индекс потребительских цен составил 100,01%, с начала ноября — 100,01%, с начала года — 110,67%. Замедлился прирост цен на плодоовощную продукцию — на неделе 1 по 7 ноября она подорожала на 1,3% после удорожания на 1,7% на предыдущей неделе.
Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 18 наименованиям.
Президент России Владимир Путин вчера заявил, что доходы граждан должны расти темпами выше инфляции, важный показатель — динамика реальных, а не номинальных зарплат. За 8 месяцев этого года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%, сказал президент и отметил, что «это мало что значит для рядового гражданина».
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