В Минэкологии проверили пруд за парком им. Карима Тинчурина в Казани — материалы направили в Росприроднадзор

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Татарстанское Минэкологии направило в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора материалы обследования пруда за парком им. Карима Тинчурина в Казани после материла «Реального времени» о его загрязнении.



Инспекторы Центрального территориального управления министерства в ходе осмотра территории обнаружили трубу — аккумулирующий резервуар дренажных вод, относящийся к системе инженерной защиты Казани. Сооружение находится на балансе МУП «Водоканал», сообщили нашему изданию в министерстве:

— Предприятие МУП «Водоканал» подлежит федеральному государственному экологическому надзору за использованием и охраной водных объектов, в связи с чем материалы проверки были направлены в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер в рамках полномочий.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Так называемое «озеро» — это искусственный водоем, который служит отстойником воды во время дождей. Кроме того, в зимний период туда поступает вода из дренажной системы тепловых сетей, а весной там скапливаются грунтовые воды. Спустя семь лет территория водоема вновь нуждается в масштабной уборке.



Фото: Минэкологии Татарстана

Корреспондент «Реального времени» сегодня убедился в том, что вода в искусственном водоеме казанского парка имени Карима Тинчурина окрасилась в радужный цвет, а на поверхности появилась белая пленка. На одном из бетонных берегов местного пруда лежит труба, из которой сливается черная вода. От этого «озера» труба длиной около 30 метров тянется к бетонному забору, в котором расположено отверстие для ее прохода.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Водоем расположен в самом конце парка, и проходящая в нем реставрация 2015 года в честь Года парков и скверов практически не коснулась его территории. Местные жители тогда настаивали на благоустройстве пруда и ликвидации сливов ливневых вод.



Фото: Минэкологии Татарстана

Занимавший тогда пост председателя Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев заверил граждан, что реконструкция обязательно произойдет, но чуть позже. В итоге местное «озеро» было очищено от многолетних иловых отложений, а планы по его реновации так и не сбылись (не считая площадки для выгула собак на одном из берегов).

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Маргарита Головатенко