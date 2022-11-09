Водоем казанского парка имени Карима Тинчурина окрасился в радужный цвет

Фото: Максим Кокунин

Вода в искусственном водоеме казанского парка имени Карима Тинчурина окрасилась в радужный цвет, а на поверхности появилась белая пленка. Вместе с этим на одном из бетонных берегов местного пруда лежит труба, из которой сливается черная вода, сообщает корреспондент «Реального времени».

Фото: Максим Кокунин

Отстойник с утками

Так называемое «озеро» — это искусственный водоем, который служит отстойником воды во время дождей. Кроме того, в зимний период туда поступает вода из дренажной системы тепловых сетей, а весной там скапливаются грунтовые воды. Однако его техническое назначение не останавливает уток, обитающих на этом месте каждое лето.

Фото: Максим Кокунин

Водоем расположен в самом конце парка, и проходящая в нем реставрация 2015 года в честь Года парков и скверов практически не коснулась его территории. Местные жители тогда настаивали на благоустройстве пруда и ликвидации сливов ливневых вод.

Фото: Максим Кокунин

Занимавший тогда пост председателя Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев заверил граждан, что реконструкция обязательно произойдет, но чуть позже. В итоге местное «озеро» было очищено от многолетних иловых отложений, а планы по его реновации так и не сбылись (не считая площадки для выгула собак на одном из берегов).

Фото: Максим Кокунин

Водоем тоже часть парка

Спустя семь лет территория водоема вновь нуждается в масштабной уборке, так как на его территории разбросаны груды мусора: от пустых бутылок и упаковок до одежды и мебели. Кроме того, одна из его частей полностью заросла камышом, а возле них с одного из берегов спускается черная пластиковая труба, сливающая воду черного цвета. Возле нее на дне образовались отложения оранжевого цвета, просвечивающие сквозь пленку на поверхности.

Фото: Максим Кокунин

От этого «озера» труба длиной около 30 метров тянется к бетонному забору, в котором расположено отверстие для ее прохода. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», за ограждением расположены гаражи и некие хозяйственные корпуса.

Фото: Максим Кокунин

«Реальное время» отправило запрос в Министерство экологии Татарстана с целью прояснения ситуации.

Фото: Максим Кокунин

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Максим Кокунин