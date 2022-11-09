Водоем казанского парка имени Карима Тинчурина окрасился в радужный цвет
Вода в искусственном водоеме казанского парка имени Карима Тинчурина окрасилась в радужный цвет, а на поверхности появилась белая пленка. Вместе с этим на одном из бетонных берегов местного пруда лежит труба, из которой сливается черная вода, сообщает корреспондент «Реального времени».
Отстойник с утками
Так называемое «озеро» — это искусственный водоем, который служит отстойником воды во время дождей. Кроме того, в зимний период туда поступает вода из дренажной системы тепловых сетей, а весной там скапливаются грунтовые воды. Однако его техническое назначение не останавливает уток, обитающих на этом месте каждое лето.
Водоем расположен в самом конце парка, и проходящая в нем реставрация 2015 года в честь Года парков и скверов практически не коснулась его территории. Местные жители тогда настаивали на благоустройстве пруда и ликвидации сливов ливневых вод.
Занимавший тогда пост председателя Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев заверил граждан, что реконструкция обязательно произойдет, но чуть позже. В итоге местное «озеро» было очищено от многолетних иловых отложений, а планы по его реновации так и не сбылись (не считая площадки для выгула собак на одном из берегов).
Водоем тоже часть парка
Спустя семь лет территория водоема вновь нуждается в масштабной уборке, так как на его территории разбросаны груды мусора: от пустых бутылок и упаковок до одежды и мебели. Кроме того, одна из его частей полностью заросла камышом, а возле них с одного из берегов спускается черная пластиковая труба, сливающая воду черного цвета. Возле нее на дне образовались отложения оранжевого цвета, просвечивающие сквозь пленку на поверхности.
От этого «озера» труба длиной около 30 метров тянется к бетонному забору, в котором расположено отверстие для ее прохода. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», за ограждением расположены гаражи и некие хозяйственные корпуса.
«Реальное время» отправило запрос в Министерство экологии Татарстана с целью прояснения ситуации.
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