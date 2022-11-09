В Казани загорелся ресторан «Михайловская усадьба»

Фото: кадр видео/соцсети

В казанском поселке Малые Клыки в Советском районе загорелся ресторанный комплекс «Михайловская усадьба» на улице Большой Красной д. 121б, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу в 16.23. В двухэтажном здании ресторана загорелось чердачное помещение. Пожарные подразделения выехали по номеру 1 БИС вызова.



Сперва сообщалось о площади пожара в 50 кв. м, затем — о 1 200 кв. м. К тушению пожара сначала привлекли четыре единицы техники и 20 человек, позднее сообщили о 59 людях и 20 единицах техники, в том числе от МЧС — 38 человек и 12 единиц техники.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.



7 ноября пожар произошел в жилом доме на улице Габдуллы Тукая, 80. Причины произошедшего пока неизвестны, их предстоит установить.

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Маргарита Головатенко